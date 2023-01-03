Altınordu’ya sis engeli

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı düşme potasında noktalayan Altınordu, devre arası hazırlık kampına da çileli başladı. Kırmızı- lacivertliler, yılbaşı tatili sonrası dün başlayacak Antalya kampına İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle hava yoluyla gidemedi. Kırmızılacivertliler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşların rötar yapması nedeniyle Antalya'ya takım otobüsüyle gitme kararı aldı. İstanbul'da olan teknik direktör Gökhan Ünal'ın ise havayoluyla Antalya'ya ulaşacağı bildirildi.

DÖNÜŞ 10 OCAK'TA

İzmir temsilcisi dün karayoluyla gidebildiği Antalya'da dün saat 18.00'de tam kadro yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarına başlayabildi. Bir hazırlık maçı oynayacağı Antalya'da 10 Ocak Salı gününe kadar çalışacak Altınordu aynı gün İzmir'e dönüp ikinci yarı hazırlıklarına Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde devam edecek.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

KIRMIZI-LACİVERTLİLERİN ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek için 3-4 oyuncuyla görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Teknik patron Gökhan Ünal'ın raporuyla takıma kanat oyuncusu ve santfor takviyesi yapılacağı kaydedildi. Altınordu ilk yarıda 15 gol atarak en az gol atan takım olmuştu. İzmir ekibi hücuma yapacağı takviyelerle ikinci yarıda çıkmış yakalayıp düşme tehlikesini ortadan kaldırmak istiyor. Altınordu, son 8 karşılaşmada galibiyet alamadığı ilk yarıyı 13 puanla 18. sırada düşme potasında noktalamıştı