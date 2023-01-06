Altınordu’da Emirhan bitti gibi

SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına ateş hattından çıkma parolasıyla hazırlanan Altınordu'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Eyüpspor'dan 19 yaşındaki genç yıldız Erdem Gökçe ile güçlendiren İzmir ekibinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda Sakaryaspor'dan ayrılan Emirhan Aydoğan'la da anlaştığı öğrenildi. Bursaspor'un altyapısında yetişen ve A takımında da forma giyen 25 yaşındaki Emirhan, kariyerinde daha önce Bandırmaspor, Yeşil Bursa, İnegölspor ve Alanyaspor'da görev yaptı. Devre arasını 3-4 transferle kapatmak isteyen Altınordu'nun forvet bölgesi için de piyasa araştırmasını ve temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

TAKVİYELER SÜRECEK

GERİDE kalan süreçte iki isimle anlaşan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Gökhan Ünal'ın hücum hattına direkt oynatacağı bir ya da iki forvet takviyesi istediği ifade edildi. İzmir ekibinde fıtık ameliyatı olan ve bir süre sahalardan uzak kalacak Yusuf Can Esendemir'in yerine de alternatif isim arayışında olduğu gelen haberler arasında.

4 GENÇ OYUNCU A TAKIM'A ALINDI

ALTINORDU, öz kaynak sisteminden yetişen 4 genç oyuncusunu daha A takıma kazandırdı. Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren kırmızı- lacivertlilerde teknik direktör Gökhan Ünal'ın raporuyla U19 takımında forma giyen Furkan Yöntem, Mustafa Kocabaş, Mustafa Karaman ve Hasan Berat Kayalı kamp kadrosuna dahil edildi.

BERKE ÖZBAY