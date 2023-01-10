Altınordu’da hedef şaştı

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi 13 puanla düşme hattında 18'inci sırada tamamlayan Altınordu'nun hedefi şaştı. İzmir'in köklü kulübünün kuruluşunun 100. yılında Avrupa kupalarında mücadele etme hedefinden uzak kaldı. İzmir'de 26 Aralık 1923'te kurulan ve yıl sonunda 100. yaşına girecek olan kırmızı-lacivertlilerde Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Avrupa hayalleri suya düştü. İzmir temsilcisi 2023'te Avrupa'da boy göstermeyi hedeflerken, İkinci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

Altınordu Başkanı Mehmet Özkan, 2017 yılında yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Cumhuriyet'imizin ve Altınordu'muzun 100'üncü kuruluş yılında, 2023'te bir Süper Lig kulübü olarak, Avrupa kupalarında ülkemizi tamamen öz kaynağımızdan yetişmiş evlatlarımız ile temsil etmek" ifadelerine yer vermişti. 1. Lig'de üst üste 9. sezonunu geçiren Altınordu, 2020-2021'de Play-Off finalinde karşılaştığı İzmir ekibi Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönmüş, ardından geçen sezon küme düşmekten son haftalarda kurtulmuştu.