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Haberler Altınordu Altınordu’dan Adana çıkarması

Altınordu’dan Adana çıkarması

İzmir temsilcisi Adana Demir’in 20 yaşındaki orta sahası Mustafa Kapı için devreye girdi

11.1.2023

Altınordu’dan Adana çıkarması

SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu'da takviye çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisinin gündemine son olarak Adana Demirspor'dan Mustafa Kapı'yı aldığı öğrenildi. Kadrosunu Eyüpspor'dan Erdem Gökçe ile güçlendiren, Sakaryaspor'dan Emirhan Aydoğan, Ümraniye'den ayrılan Eyüpsporlu eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu ve Tuzlaspor'dan Sadi Karaduman'la da büyük oranda anlaşan kırmızı-lacivertlilerin, Akdeniz ekibinin kiralık olarak göndermeyi planladığı 20 yaşındaki orta sahaya da kanca attığı ifade edildi. Altınordu'nun kadrosuna katmayı planladığı kaydedilen genç futbolcu için Adana, G.Birliği ve AIK Solna'nın da devrede olduğu gelen haberler arasında.

FORMA ŞANSI BULAMADI
G.SARAY alt yapısından yetişen Mustafa Kapı, Fransız ekibi Lille'e transfer olmuş ancak bekleneni veremeyip Türkiye'ye dönmüştü. Adana temsilcisinde de forma şansı bulamayan genç yıldız, bu sezon sadece iki karşılaşmada görev yaptı.

BERKE ÖZBAY

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