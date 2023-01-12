Altınordu zor virajda

SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 13 puanla 18. sırada tamamlayan Altınordu, pazar günü evinde bir basamak altında, son sırada yer alan 7 puanlı Gençlerbirliği karşısında çok önemli bir sınava çıkacak. Üst üste 8 mağlubiyet aldıktan sonra ilk yarının son haftasında evinde Çaykur Rize ile golsüz berabere kalan kırmızı- lacivertliler, ligin dibine demir atan Başkent ekibi önünde çıkış arayacak.

Olası bir mağlubiyet halinde psikolojik açıdan ağır darbe alacak İzmir ekibi, rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkarmak istiyor. Altınordu, son 7 maçını kaybeden ve kendisi gibi çıkış peşindeki Gençlerbirliği'ni yenerek yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Başkent ekibinin devre arasında transfer yasağını kaldırıp takviye yaparak kadrosunu güçlendirmesi, İzmir ekibinin işini zorlaştıracak. Altınordu da devre arasında kadrosuna dahil ettiği sol kanat Metehan Mimaroğlu, orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, sağ bek Erdem Gökçe ve forvet Ali Özgün'le resmi sözleşme imzalayıp bu oyuncuların lisanslarını maça yetiştirmeyi planlıyor.

ÜNAL SİFTAH ARIYOR

İLK yarının son haftasındaki Çaykur Rize Gençlerbirliği maçından beraberlikle ayrılarak göreve 1 puanla başlayan Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Gençve Teklerbirliği karşısında teknik adamlık kariyerinin ilk galibiyetini almak istiyor. Ankara doğumlu 40 yaşındaki genç teknik adam, altyapısında yetişip profesyonel olduğu ve Süper Lig'de formasını giydiği Gençlerbirliği karşısında duygusal bir maça çıkacak. Gökhan Ünal, lerbirliği sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını dile getirdi.