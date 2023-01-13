Altınordu’da imza şov

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Altınordu, ara transfer döneminin resmen başlamasıyla imza şov yaptı. İzmir temsilcisi bir günde 5 yıldız isme imza attırırken, Ali Özgün'ü 1.5 yıllık, Erdem Gökçe, Emirhan Aydoğan, Selim Ay ve Metehan Mimaroğlu'nu ise sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sezonun ilk yarısını Menemen FK'da geçiren 33 yaşındaki tecrübeli forvet Ali çıktığı 13 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Eyüpspor'dan kadroya katılan 19 yaşındaki sağ bek Erdem 6 maçta görev yaparken, Sakaryaspor'dan alınan orta saha Emirhan ise 17 mücadelede forma giydi, rakip ağları 1 kez sarsma başarısı gösterdi. İzmir ekibinin kadrosuna kattığı bir başka isim 31 yaşındaki savunmacı Selim Ay ise Karadeniz ekibinde ilk yarıda sadece 1 karşılaşmada 27 dakika görev aldı. Konyaspor'da profesyonel olan deneyimli defans oyuncusu son 2.5 sezonda Rize'de top koşturdu. Süper Lig'de 152 maçta forma giyen deneyimli stoper, 1. Lig'de 72 maça çıktı.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE

Transfer döneminin başlamasıyla bir günde kadrosunu 5 önemli isimle takviye ederek gövde gösterisi yapan Altınordu, geçen sezondan beri tekrar takıma katmak istediği eski oyuncusu Metehan'a da imzayı attırdı. 2021-22 sezonunda kırmızı-lacivertlilerden ayrılarak Adana Demir'e giden ve ardından yolu Eyüp'e düşen Metehan, sezonun ilk yarısında kiralık olarak Ümraniye'de forma giymişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu İstanbul ekibinde 12 maça çıkarken, 1 de gol kaydetti.

BERKE ÖZBAY