Altınordu nefes aldı

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, sonunda zinciri kırmayı başardı. Ligde üst üste aldığı 8 yenilgi sonrası devreyi Ç.Rize beraberliği ile noktalayan kırmızı-lacivertliler, yenilenen kadrosuyla evinde son sıradaki Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek hayat buldu. Dokuz haftalık galibiyet özlemini sona erdiren İzmir ekibi, 16 puana ulaşırken rakipleri Denizlispor ve Yeni Malatya'nın kaybettiği haftada iki basamak birden yükselerek 16. sıraya tırmandı.

YENİLER MÜTHİŞ BAŞLADI

KIRMIZI-LACİVERTLİ ekibin yeni transferleri Metehan Mimaroğlu ve Ali Özgün'ün performansları da yüzleri güldürdü. Metehan'ın asistinde takımının beraberlik sayısını kaydeden Ali Özgün, genç oyuncu Emircan'ın attığı harika golün de asistini yaparak İzmir ekibini ayağa kaldırdı.

EMİRCAN GÜRLÜK SİFTAH YAPTI

ALTINORDU'YU Gençlerbirliği önünde galibiyete taşıyan golü atan 19 yaşındaki Emircan Gürlük bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 16. maçında golle buluşan genç orta saha geçen sezon fileleri 3 kez sarsmayı başarmıştı.

TAKIMA GÜVENİYORUM

ALTINORDU Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Gençlerbirliği maçısonrasında "Devre arasında oyunculara 'Ben size güveniyorum ve inanıyorum. Bu maçı kazanacağız' dedim. Biz bir savaş başlatmıştık, bu savaşın ilkini kazandık. Artık hedeflerimize odaklandık" açıklamasını yaptı.

DOĞANCAN BİNGÖL