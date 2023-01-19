Altınordu yepyeni bir sayfa açtı

SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattında yer alan İzmir ekibi, teknik direktör Gökhan Ünal ve yeni takviyeleriyle yeni bir sayfa açtı. Teknik direktör Ünal'la çıktığı ilk maçta Ç. Rizespor karşısında 1 puanı alarak devreye 13 puanla giren kırmızı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcuyla çıktığı ilk maçında da 3 puanı alarak kendine geldi, umutlandı. Korkulu rüyadan artık uyanmak isteyen İzmir ekibi geçen hafta içinde transfer ettiği Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün, Selim Ay, Emirhan Aydoğan ve Erdem Gökçe'nin de kadroda yer aldığı mücadelede adeta nefes aldı.

YENİ TRANSFERLER ALKIŞ ALDI

İZMİR ekibinde Başkent temsilcisi karşısında Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün ve Emirhan Aydoğan mücadeleye ilk 11'de başlarken, oynadıkları futbolla taraftarlar ve teknik heyetten de tam not aldılar. Deneyimli forvet Ali ise 1 gol, 1 asistle gol yollarında sıkıntı yaşayan kırmızılacivertlilere hayat verdi.

KRİTİK DÖNEMEÇTE

İZMİR temsilcisi kritik fikstürden çıkaracağı puanlarla bu sezonki hedefini büyük ölçüde belirleyecek. Ligde 16 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, cuma günü 28 puanla Play-Off yarışı veren Sakaryaspor'a konuk olacak. Altınordu, gelecek hafta 33 puanı bulunan 5. sıradaki Boluspor'u ağırlayacak. Zorlu seride daha sonra 31 puanı bulunan 6. basamaktaki Pendikspor'un misafiri olacak İzmir ekibi, bir sonraki hafta İzmir derbisinde 24 puanlı Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Altınordu, 5 maçlık periyodun sonunda ise deplasmanda 33 puanla 4. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

BERKE ÖZBAY