Haydi Altınordu

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, 21. haftanın açılış karşılaşmasında bugün Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kritik karşılaşmada Mehmet Ali Özer düdük çalacak. İzmir temsilcisi, ligde 9 maç aradan sonra geçen hafta Gençlerbirliği'ni yenerek sahadan 3 puanla ayrılmış ve galibiyet hasretini sonlandırarak kurtuluş ateşini yakmıştı. İlk yarıda Sakaryaspor'a evinde 2-0 yenilen İzmir ekibi bu kez kazanarak hem alt sıralardan uzaklaşmayı, hem de rakibinden rövanşı almayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler 16 puanla 16. sırada bulunurken rakibi Sakaryaspor ise 28 puanla 9. basamakta yer alıyor.

ÜÇ FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK

ALTINORDU'DA kritik maçta üç eksik bulunuyor. Kırmızı-lacivertli ekipte tedavileri süren hücum oyuncusu Ahmet Dereli, ön libero Kürşad ve sol bek Yusuf Can forma giyemeyecek.