Altınordu’nun tadı kaçtı

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, bir var bir yok. 9 haftalık galibiyet özleminin ardından Gençlerbirliği karşısında aldığı 3 puanla moral kazanan İzmir temsilcisi, bu olumlu tabloyu sürdüremedi. Haftalar sonra ateş hattından kurtulma şansını değerlendiremeyen kırmızı-lacivertliler, Sakarya ekibine mağlup olarak eve boynu bükük döndü, hayal kırıklığı yaşadı. Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, takımın başında çıktığı 3. maçında mağlubiyetle tanıştı.

İzmir ekibinde ilk yarının son haftasında iç sahada oynanan Çaykur Rizespor müsabakasıyla iş başı yapan teknik patron Gökhan Ünal, ilk sınavından 0-0'lık skorla ayrıldı. Geçen hafta ikinci devrenin ilk karşılaşmasında kırmızı-lacivertliler seyircisi önünde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerken, Gökhan Ünal ilk zaferini elde etti. Galibiyeti alışkanlık haline getirmeyi hedefleyen Ünal ve ekibi Sakarya karşısında direnemedi ve ilk yenilgisini aldı.