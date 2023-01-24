Altınordu’nun kozu Emircan

SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun genç ismi Emircan Gürlük, ikinci yarıda takımının en büyük kozu oldu. Öz kaynak sisteminden yetişen 19 yaşındaki sol kanat Emircan Gürlük, son 2 maçta attığı 2 golle alkış topladı. Gürlük, teknik direktör Gökhan Ünal'ın takımın başına geçmesinin ardından gol yollarında daha da aktifleşti. Gençlerbirliği randevusunda oyuna ikinci yarıda girip 66. dakikada takımını 2-1 öne geçiren ve 3 puanda önemli pay sahibi olan oyuncu, ilk 11'de sahaya çıktığı Sakaryaspor müsabakasını da boş geçmedi.

PERFORMANSI MUTLU ETTİ

Sakarya önünde 4. dakikada geriye düşen Altınordu, 5. dakikada Emircan'la rakibine yanıt verdi. İzmir temsilcisi sahadan yenik ayrılsa da genç oyuncusunun ligin ikinci yarısındaki yükselen performansıyla teselli buldu. Bu sezonki ilk gollerini kaydeden Emircan, aynı zamanda kırmızı-lacivertli takımda öz kaynak sisteminden yetişip rakip fileleri sarsan tek futbolcu konumunda.