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Haberler Altınordu Altınordu’da ayrılık rüzgarı

Altınordu’da ayrılık rüzgarı

İzmir temsilcisinin beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen orta saha Hasan Hüseyin Acar ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi

25.1.2023

Altınordu’da ayrılık rüzgarı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'la yollarını ayırma kararı aldı. Ara transfer döneminde orta sahasını Sakaryaspor'dan ayrılan Emirhan Aydoğan ile güçlendiren İzmir temsilcisi, Hasan Hüseyin'den kendisine kulüp bulmasını istedi. Son olarak Sakaryaspor deplasmanında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmesi bekleniyor. Ankaragücü'nden transfer edilen 28 yaşındaki orta saha, takımda on birde yer bulamadı.

VEDA SAYISI ÜÇE ÇIKTI
İlk yarıda istikrarı yakalayamayan, görev yaptığı maçlarda gol ya da asist katkısı da veremeyen Hasan Hüseyin Acar'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte İzmir temsilcisinde bu sezonki üçüncü veda da gerçekleşmiş olacak. Kurmaylar daha önce forvet Bertuğ Bayar ve orta saha Safa Kınalı ile yollarını ayırmıştı. İzmir ekibi teknik heyetin raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdürüyor.

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