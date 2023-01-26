Altınordu düşmeyecek

Spor Toto 1. Lig'de 16 puanla 16. sırada yer alan Altınordu, küme düşme hattından kurtulma planların yaparken teknik direktör Gökhan Ünal, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal, takımının mevcut durumunu değerlendirerek, "Bu kulüp düşmeyecek, o potadan çıkacak ve tekrar yukarı sıralara tırmanacak. Çünkü aklımın ucundan bile bu takımın düşmesi geçmiyor" dedi. Oyuncularının özgüven sorunu yaşadığını söyleyen Gökhan Ünal, bu kaybı tekrar geri getirmek için uğraş verdiklerini kaydederek "Buradaki çocukların hepsi yetenekli oyuncular, sadece biraz özgüven kaybı yaşıyorlardı. Ben ilk olarak onların özgüvenini yerine getirmeyi denedim. Bunda da şu ana kadar başarılı olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



'DAHA 16 MAÇIMIZ VAR'

Geride kalan maçlarda iç sahada puan kaybı yaşamak istemediklerini kaydeden Ünal, "Sakarya maçını kazanabilirdik ama küçük noktalardan dolayı karşılaşmayı kaybettik. Önemli değil, daha 16 maçımız var. Bu hafta Bolu ile oynayacağız. Bu maçta da istek ve arzuyla karşılaşmaya başlayıp, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Zaten evimizde oynayacağız, ben özellikle evimizde oynayacağımız maçlarda puan kaybı istemiyorum. Bunu oyuncularıma da söyledim, onlarda bunu kabul ediyor. Bolu maçını güzel bir şekilde geçip, deplasmanlarda da galip geldiğimiz zaman, puanlarla da dönünce zaten buradan çıkmamız daha kolay olacaktır" şeklinde konuştu.



AHMET İLHAN SEFERBERLİĞİ

CUMARTESİ günü evinde oynayacağı Boluspor maçına odaklanan Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek'in zorlu randevuya yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Sakaryaspor deplasmanında kadroda yer almasına rağmen riske edilmeyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu haftanın ilk idmanında dinlendirildi. Tecrübeli futbolcunun durumu maç günü netlik kazanacak. Attığı 9 golle İzmir temsilcisinin en skorer ismi olan Ahmet İlhan'ın kendisini iyi hissetmesi halinde görev yapacağı bildirildi. Altınordu'da sakatlıkları devam eden Ahmet Dereli ile Yusuf Can forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Kürşad'ın oynayıp oynamayacağı da belirsizliğini koruyor.