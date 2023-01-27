Altınordu yine dipte

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu dejavu yaşıyor. Kırmızı-lacivertliler, geçen sezonun 21. haftasında da düşme potasından kurtulma mücadelesi verirken, hanesine yazdırdığı 22 puanla 16. sırada yer almıştı. Altınordu, bu sezon da 21. haftanın ardından ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yaparken, 16 puanla yine 16. sırada kendine yer buldu. Ünal yönetiminde 4 puan aldıktan sonra Sakaryaspor'a boyun eğen İzmir ekibi, yarın evinde Boluspor'u konuk edecek. Kırmızı- lacivertliler, bu mücadelede alacağı 3 puanla rakiplerinin alacağı sonuçlara göre ateş hattından çıkmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Altınordu'nun yollarını ayırdığı Hasan Hüseyin Acar, TFF İkinci Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor'a imza attı. Tecrübeli futbolcunun yeni takımıyla 1.5 senelik imza attığı açıklandı.



"SIKINTIMIZ SAVUNMA"

ALTINORDU Teknik Direktörü Gökhan Ünal, en büyük sıkıntılarının savunma anlamında olduğu ifade etti. Bizim ilk hedefimiz gol yemeden maçları kazanmak diyen Ünal, şöyle devam etti: "Bunun içinde çalışmalara başladık. Selim Ay savunmaya yeni transferimiz, geldiği kulüpte problemler yaşamıştı ve uzun bir süre oynamamanın verdiği eksiklikleri vardı. Çok tecrübeli bir oyuncu. Defansif anlamda saha içinde takım arkadaşlarına vereceği direktiflerle çok faydalı olacaktır. Bunu önümüzdeki maçlarda da göreceğiz."

BERKE ÖZBAY