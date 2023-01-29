Altınordu şükretti

SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta uzatmada bulduğu golle Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. 6'da ceza sahası içindeki karambolde Selim'in şutu az farkla üstten auta çıktı. 30'da Bülent'in ortasında ceza sahası içinde Bregu'nun şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi. 41'de Safa'nın hatalı pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bregu'nun şutu az farkla dışarı çıktı. 58'de sol kanattan Bregu'nun ortasında ceza sahası içinde Dino şutunu çekti, Selim Ay'a da çarpan top ağlarla buluştu. 0-1. 62'de Ahmet İlhan'ın ortasında Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci topu kontrol etti. 88'de Emirhan'ın köşe atışında Selim'in vuruşunda top Melih'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterirken Metehan'ın atışını kaleci Çağlar kurtardı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında kaleci Çağlar'ın öne çıktığını tespit eden hakem Alper Akarsu atışı tekrarlattı. 90+3'te bu kez topun başına geçen Ahmet İlhan penaltıyı gole çevirerek skoru belirledi: 1-1.



KAPTAN BİR PUANI KURTARDI

ALTINORDU son iki haftada tam 5 puan kaybetti. Geçen hafta deplasmanda Sakarya ile oynamasına rağmen çok akıllı, çok pozitif bir futbol sergilemişti. Ama yenilgi ile döndü. Dün ise Boluspor karşısında rakibinden daha iyi futbol oynamasına rağmen 1 puanı zor kurtardı. Çünkü gerçekten Altınordu'da bilhassa hücumda kaptan Ahmet İlhan Özek'ten başka gol vuruşu yapan futbolcu yok. Tamam Altınordu koşuyor, mücadele ediyor, rakiplerinden çok daha fazla gol pozisyonuna giriyor ama sonuç sıfır. Dün penaltı atışında bile Metehan golü kaçırdı, akabinde Allah'tan tekrarı oldu da kaptan Ahmet İlhan sorumluluk aldı ve ikinci penaltıyı gole çevirerek bir puanı kurtardı. Bu sonuç Altınordu için kurtarıcı sonuçlar doğurmayabilir. Artık her maç, hele bir de kendi sahanda oynuyorsan, üç puanı cebine koyacaksın. Yoksa kümede kalma mücadelesinde yolda kalırsın. Altınordu, teknik direktör Gökhan Ünal ile beraber iyi futbol oynamaya başladı. Hocaya bir önerim; hemen orta sahadan bir oyuncuyu daha hücuma monte edip, puanları toplamalı. Yoksa... (MİNİ YORUM-Hayri Ülgen)