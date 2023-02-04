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Haberler Altınordu Altınordu kaderini çizecek

Altınordu kaderini çizecek

Ateş hattından kurtulmak isteyen İzmir ekibi,3 haftalık süreçte zorlu takımlar ile karşılaşacak

4.2.2023

Altınordu kaderini çizecek

SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, önümüzdeki üç haftada oynayacağı karşılaşmalarda ya iyice dibe batacak, ya da düşme hattından kurtulacak. Kırmızı-lacivertliler bay geçirdiği haftanın ardından öncelikle ligin iddialı ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Daha sonra İzmir derbisinde son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Göztepe ile kapışacak, son olarak ise Play-Off hattındaki Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Bu süreçte alacağı puanlar İzmir ekibinin kaderini belirleyecek. Oynayacağı karşılaşmalarda mutlak galibiyet hedefleyen İzmir ekibi alacağı puanlarla ateş hattından uzaklaşarak nefes almak istiyor.

DOĞANCAN BİNGÖL

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