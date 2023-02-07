Altınordu yakalandı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasını bay geçiren Altınordu rakiplerine yakalandı. Ligde 17 puanla düşme potasının en tepesinde konumlanan kırmızı-lacivertliler, rakiplerinin kazanmasıyla tedirgin oldu. Geçtiğimiz hafta sonuna 13'er puanla giren Denizlispor, Bandırmaspor'u mağlup ederken, G.Birliği ise Göztepe'yi yenerek 16 puana ulaştı. Böylelikle Altınordu'nun rakipleriyle arasındaki puan farkı 4'ten 1 inerken, Yeni Malatyaspor da yaşadığı puan kaybıyla 16 puanda kaldı.

TESELLİ BULDU

Altında sıralanan üç takımın da sadece 1 puan önünde yer alan İzmir ekibine hemen üzerindeki Erzurumspor'un yenilgisi teselli oldu. Kırmızı-lacivertliler, Doğu ekibiyle arasındaki 1 puanlık farkı korurken bir basamak daha inen Altay ile arasında da 2 puan kaldı. Altınordu'ya haftayı bay olarak geçmek yaramadı.

BERKE KILIÇ ES-ES'TE

ALTINORDU'NUN 18 yaşındaki genç oyuncusu Eskişehirspor'a transfer oldu. Sağ bek pozisyonunda görev alan genç futbolcu kendisini Eskişehirspor'a bağlayan imzayı attı. Eskişehirspor Kulübü transferin ardından yaptığı açıklamada, "2 buçuk yıllığına renklerimize bağlanan Berke'ye kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.