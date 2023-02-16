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Haberler Altınordu Altınordu lige verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek

Altınordu lige verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek

Ülkemizde meydana gelen 2 depremin ardından tüm spor organizasyonları durdurulmuştu. İzmir ekiplerinden Altınordu ise bu arayı Bodrumspor ile özel maç oynayarak değerlendirecek.

DHA

16.02.2023, 12:32

Altınordu lige verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Bodrumspor'la hazırlık maçı oynayacak. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda pazar günü oynanacak özel müsabaka saat 14.00'te başlayacak.



Ligde 28 Ocak'ta evinde Boluspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra 23'üncü haftayı bay geçen İzmir temsilcisi, Bodrum ekibiyle oynayacağı karşılaşma ile ligde 24'üncü haftada deplasmanda çıkacağı Pendikspor randevusunun provasını yapmış olacak. Kırmızı-lacivertli takım verilen iznin ardından dün antrenmanlara yeniden başladı.

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