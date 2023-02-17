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Haberler Altınordu Altınordu, lige verilen arayı Bodrumspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek

Altınordu, lige verilen arayı Bodrumspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Altınordu, deprem felaketinden dolayı ara verilen ligde maç eksiğini kapatmak için Bodrumspor ile hazırlık maçı oynayacak.

İHA

17.02.2023, 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023, 12:35

Altınordu, lige verilen arayı Bodrumspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek
Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altınordu, deprem felaketinden dolayı ara verilen ligde Bodrumspor ile hazırlık maçı oynayacak.



Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler nedeniyle ara verilen ligde Bodrumspor ile hazırlık maçına çıkacak. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda 19 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Gökhan Ünal'la birlikte yükselişe geçen kırmızı-lacivertliler, deprem felaketinden dolayı oluşan boşluğu değerlendirip ligin kalan bölümüne hazır olarak başlamak istiyor.
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