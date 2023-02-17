Altınordu, lige verilen arayı Bodrumspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altınordu, deprem felaketinden dolayı ara verilen ligde Bodrumspor ile hazırlık maçı oynayacak.Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler nedeniyle ara verilen ligde Bodrumspor ile hazırlık maçına çıkacak. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda 19 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Gökhan Ünal'la birlikte yükselişe geçen kırmızı-lacivertliler, deprem felaketinden dolayı oluşan boşluğu değerlendirip ligin kalan bölümüne hazır olarak başlamak istiyor.