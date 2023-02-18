Altınordu’dan hücum hattına takviye... Hüsamettin Yener ile anlaşma sağlandı

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma savaşı veren Altınordu, Göztepe'den eski forveti Hüsamettin Yener'le anlaşmaya vardı. Altay altyapısından yetişip 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında transfer olduğu Altınordu'da 2.5 sezon forma giyen Hüsamettin, bu sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Göztepe'yle yollarını resmen ayırdı.







Sarı-kırmızılı formayla ligde 10 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki santrfor 1 gol atarken, kupada 2 kez görev aldı. Kupada 10 Kasım 2022'de oynanan Bucaspor 1928 maçında sol ayak arka çapraz bağlarından sakatlanan Hüsamettin, iyileşerek Göztepe ile antrenmanlara başlamıştı. Göztepe, Hüsamettin'le yolların ayrıldığını duyururken, kanatlarda da görev yapan tecrübeli oyuncu Altınordu'yla sözleşme imzalayacak.