Hüsamettin yuvaya döndü

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulma savaşı veren Altınordu, dün dış transferde sürpriz bir hamle gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli ekipten sezon başında ayrılarak Göztepe'ye transfer olan Hüsamettin Yener, dün kulübüyle sözleşmesini feshetti. İleri uçta sıkıntı yaşayan Altınordu yönetimi de, teknik direktör Gökhan Ünal'ın da onayını alarak dün sabah saatlerinde Hüsamettin ile bir araya geldi. 27 yaşındaki santrfor ile Altınordu yönetimi arasında anlaşma tam olarak sağlanırken, futbolcu sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

YARIM SEZON SONRA DÖNDÜ

Altay altyapısından yetişip 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında transfer olduğu Altınordu'da 2.5 sezon forma giyen Hüsamettin, yarım sezonluk ayrılığın ardından eski kulübüne dönmüş oldu. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 10 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki santrfor 1 gol atarken, kupada 2 kez görev aldı. Kariyerinde hiç İzmir dışına çıkmayan Hüsamettin, 270 resmi maçta fileleri 45 kez havalandırmayı başardı. Hüsamettin'in transferiyle teknik direktör Gökhan Ünal'ın da ileri uçtaki eli güçlendi.

BERKE ÖZBAY