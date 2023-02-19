  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Hüsamettin yuvaya döndü

Hüsamettin yuvaya döndü

Altınordu, dün Göztepe ile sözleşmesini fesheden eski golcüsüne sezon sonuna kadar imza attırdı

19.2.2023

Hüsamettin yuvaya döndü

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulma savaşı veren Altınordu, dün dış transferde sürpriz bir hamle gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli ekipten sezon başında ayrılarak Göztepe'ye transfer olan Hüsamettin Yener, dün kulübüyle sözleşmesini feshetti. İleri uçta sıkıntı yaşayan Altınordu yönetimi de, teknik direktör Gökhan Ünal'ın da onayını alarak dün sabah saatlerinde Hüsamettin ile bir araya geldi. 27 yaşındaki santrfor ile Altınordu yönetimi arasında anlaşma tam olarak sağlanırken, futbolcu sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

YARIM SEZON SONRA DÖNDÜ
Altay altyapısından yetişip 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında transfer olduğu Altınordu'da 2.5 sezon forma giyen Hüsamettin, yarım sezonluk ayrılığın ardından eski kulübüne dönmüş oldu. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 10 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki santrfor 1 gol atarken, kupada 2 kez görev aldı. Kariyerinde hiç İzmir dışına çıkmayan Hüsamettin, 270 resmi maçta fileleri 45 kez havalandırmayı başardı. Hüsamettin'in transferiyle teknik direktör Gökhan Ünal'ın da ileri uçtaki eli güçlendi.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA