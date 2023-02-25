Altınordu’da yüzler gülüyor

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulmanın planlarını yapan Altınordu'da yüzler gülmeye başladı. İzmir temsilcisinde tedavileri tamamlanan Ahmet Dereli, Kürşad Sürmeli ve Sami Satılmış'ın takımla antrenmanlara katıldığı bildirildi. Altınordu Sporcu Beden Sağlığı Bölüm Direktörü Raşit Şimşek yaptığı açıklamada, sağ üst arka adale grubunda yırtık oluşan forvet Ahmet Dereli, sağ diz menisküs hasarı bulunan orta saha Kürşad ve sol ayak bileğinden sakatlığı bulunan Sami'nin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlandığını, bu oyuncuların hafta başında takımla çalışmalara başladığını belirtti.

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