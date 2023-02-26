SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulmanın hesabını yapan Altınordu'da Emircan Gürlük formayı kaptı. Ligin ilk yarısında düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki hücumcu, ikinci yarıda sergilediği performansla büyük alkış topladı. Bu süreçte geride kalan üç maçın ikisinde ilk 11'de oynayan Emircan, bir karşılaşmada oyuna ikinci yarıda dahil oldu. İzmir temsilcisinin devre arası sonrasında oynadığı ilk maçta Gençlerbirliği'ne karşı oyuna sonradan giren ve galibiyet golünü atan Emircan, ilk 11'de başladığı Sakaryaspor'a karşı da takımının tek golünü kaydetti. Genç yıldız, son oynanan Boluspor maçında ise 80 dakika sahada kaldı. Bu sezonun geri kalanında lig ve kupada toplam 18 karşılaşmaya çıkan Emircan, 10 kez ilk 11'de şans bulurken, takımı adına 2 de gol kaydetme başarısı gösterdi.

BERKE ÖZBAY