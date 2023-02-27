A.Ordu’dan olumlu sinyaller

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulup üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Altınordu, lige verilen arada oynadığı hazırlık maçlarında olumlu sinyaller verdi. Çıktığı ilk özel randevuda zirve yarışı veren Ege ekibi Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden İzmir temsilcisi, 10 kişi kaldığı ikinci hazırlık karşılaşmasında Play- Off hedefleyen Manisa FK'ya geçit vermedi. Play-Off yarışı veren güçlü rakibi ile 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, iki özel maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte rakiplerine geçit vermeyen ve iki maçtan yenilgisiz ayrılan kırmızı-lacivertliler, sezonun geri kalanı için umut verdi. Öte yandan sezon başında ayrılıp, devre arasında yeniden kırmızı-lacivertlilere dönen Recep ve Hüsamettin Manisa FK maçında ilk kez forma giydi. Hüsamettin uzun süre sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

DİĞER