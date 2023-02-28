Altınordu gurbet fobisini yenecek

Spor Toto 1. Lig'de cuma günü deplasmanda Play- Off potasındaki Pendikspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altınordu, İstanbul ekibini yenerek dış sahadaki kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Deplasmanda çıktığı son 5 maçta puan yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, bu periyotta Eyüp, Adana, Bandırma, Erzurum ve Sakarya'ya boyun eğdi. Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta; 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi alarak 8 puan toplayan 17 puanlı Altınordu, son dış saha galibiyetini 22 Ekim'de 2-1'lik skorla Denizlispor karşısında elde etti. Kırmızı- lacivertliler, bu hafta Pendikspor'u dize getirmesi halinde 133 gün sonra bir deplasman maçı kazanarak İzmir'e zaferle dönecek. İzmir temsilcisinde tedavileri devam eden sol bek Yusuf Can ile stoper Volkan, Pendikspor önünde forma giyemeyecek.

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