Altınordu’da hasret bitecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, deplasmandaki galibiyet hasretini bitirmek istiyor. 3 Mart Cuma günü Pendikspor'a konuk olacak olan İzmir temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak 133 günlük aranın ardından evinden uzakta 3 puan almak istiyor. Kırmızı-lacivertliler son olarak Ekim 2022'de Denizlispor'u dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Altınordu bu tarihten sonra deplasmanda puan veya puanlar alamazken, cuma günü oynayacağı maçı kazanarak kötü seriye son vermek istiyor. Altınordu ligde 17 puanla 16. sırada yer alırken, rakibi Pendikspor ise 37 puanla 5. basamakta Süper Lig mücadelesi içinde yer alıyor. İlk yarıda iki takım arasında İzmir'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren savunma oyuncuları Yusuf Can ve Volkan dışında eksik yok.

KALECİ MERT FURKAN İLE NİKAH TAZELEDİ

ALTINORDU'DA üçüncü kaleci pozisyonunda yer alan Mert Furkan Bayram kulübüyle olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Futbola başladığı kırmızı-lacivertli kulüpte 2021'de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki milli file bekçisi, 2024'te bitecek kontratını 3 yıl daha uzattı. Alt yaş gruplarında 14 kez ay-yıldızlı formayı terleten Mert henüz profesyonel bir müsabakada görev yapmadı. Dış transferde 7 yeni ismi kadrosuna katan kırmızı- lacivertli yönetim, ara dönemde böylelikle iç transferdeki ilk hamlesini de gerçekleştirmiş oldu.