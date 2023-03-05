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Haberler Altınordu Altınordu gurbette kayıp

Altınordu gurbette kayıp

5.3.2023

Altınordu gurbette kayıp
SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından sıyrılma mücadelesi veren Altınordu, deplasmanda yokları oynuyor. Kırmızı-lacivertliler, konuk olduğu Pendikspor'a 2-1 yenilerek üst üste 6. deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı, ateş hattına çakılıp kaldı. İzmir ekibi bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Altınordu, bu süreçte 7 mağlubiyet 2 beraberlikle beklenenin altında kaldı. İstanbul temsilcisine diş geçiremeyen kırmızı-lacivertliler, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken evinden uzakta istediği sonuçları da bir türlü alamamanın şokunu yaşıyor. İzmir temlsilcisi bu sezon gurbette topladığı 8 puanla ligdeki takımlar arasında dış sahada en az puan toplayan ikinci takım konumunda bulunuyor. Ara transfer döneminde lige tutunma adına 7 takviye yapan Altınordu, futboluyla umut vermesine rağmen oyununu skora yansıtamadı.
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