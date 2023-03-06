Altınordu ve Göztepe yarın kozlarını paylaşacak

DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK GÖZTEPE'NİN

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu ve Göztepe, yarınki karşılaşmayla beraber profesyonel liglerde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda, sarı-kırmızılıların üstünlüğü dikkat çekiyor. İzmir temsilcileri, daha önce Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 3. Lig'de 47 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 17'sinde Göztepe galip gelirken, 12'sinde ise Altınordu kazanan taraf oldu. 18 karşılaşmadan ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı.