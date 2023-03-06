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Haberler Altınordu Altınordu’da gözler derbide

Altınordu’da gözler derbide

Kırmızı-lacivertliler, yarınki rakipleri Göztepe’ye bileniyor.

6.3.2023

Altınordu’da gözler derbide
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Pendikspor'a 2-1 mağlup olarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da gözler yarın Göztepe ile oynanacak İzmir derbisine çevrildi. Kırmızı-lacivertli takımın yıldız futbolcuları bu maçı kazanmak istediklerini söyleyerek iddialı konuştu. Altınordu'nun kalecisi Ali Emre Yanar, bir an önce hak etmedikleri yerden kurtulmak istediklerini vurgulayarak, "Artık keşkelere harcayacak vaktimiz yok. Bir an önce çıkış başlatmamız gerekiyor. Bornova'da Göztepe ile oynayacağımız maçı kazanarak bu çıkışı başlatmak istiyoruz" dedi. Takımın tecrübeli oyuncularından Metehan Mimaroğlu, "Pendikspor önünde beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu Göztepe maçıyla telafi etmek istiyoruz" ifadelerini kullanırken devre arasında kadroya dahil olan Erdem Gökçe ise "Göztepe maçına tamamen galibiyet için çıkacağız. O maçı kazanıp bir çıkış başlatmak istiyoruz" sözlerini sarfetti.
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