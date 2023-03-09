Altınordu’nun canı sıkkın

İzmir derbisinde konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan ve 17 puanda kalan Altınordu'nun yüzü gülmüyor. Son 4 maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan küme düşme hattına sıkışıp kalan kırmızı-lacivertli ekipte bir türlü çıkışa geçememenin üzüntüsü yaşanıyor. Ara transfer döneminde 7 takviye yapan kırmızı-lacivertliler, beklenen patlamayı bir türlü yapamazken son 4 maçlık periyotta Sakaryaspor (D), Pendikspor (D) ve Göztepe'ye yenildi, Boluspor'la berabere kalıp, 11 puan bıraktı.

GÖKHAN ÜNAL İLE 1 KEZ GÜLDÜ

Göztepe karşısında Ahmet İlhan, Ali Özgün gibi gol silahlarını ikinci yarıda sahaya süren teknik direktör Gökhan Ünal, takımın başında yer aldığı 6 maçta sadece G.Birliği önünde kazandı. Ünal yönetimindeki Altınordu 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Son 2 takımın küme düşeceği ligde sondan 3'üncü sırada yer alan Altınordu, pazar günü Keçiörengücü deplasmanında galibiyet arayacak.