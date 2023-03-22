Ali’den Özer’e mesaj

Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'da son 3 maçta yedek kalan santrfor Ali Özgün, İstanbul ekibinin filelerine bıraktığı golle ilk 11'e göz kırptı. İzmir ekibinin ara transfer döneminde Menemen FK'dan kadrosuna kattığı gurbetçi golcü, kırmızı- lacivertli formayla çıktığı 6 karşılaşmada 3 kez rakip ağları havalandırıp, bir de asist yaparak kısa zamanda kendisini kanıtladı. İlk maçında Gençlerbirliği önünde 1 gol, 1 asistle oynayan Ali, Sakaryaspor (D) ve Boluspor karşılaşmalarında suskun kaldıktan sonra Pendikspor (D) filelerini de sarstı. Göztepe, Keçiörengücü (D) ve Tuzlaspor randevularında kesik yiyen 33 yaşındaki forvet, 61. dakikada oyuna girdiği Tuzlaspor maçında 83. dakikada oyuna denge getirip galibiyetin mimarlarından olurken, teknik ekibe de "Artık formayı istiyorum" diyerek mesaj gönderdi.



BU SEZON 10 GOL KAYDETTİ

ALİ Özgün, sezonun ilk yarısında Menemen FK formasıyla rakip ağları ise 7 kez sarsarken, ligde geride kalan süreçte toplamda 10 gol attı.

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