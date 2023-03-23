Altınordu en zorlu virajda

Spor Toto 1. Lig'de yeni teknik direktörü Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk mücadelede Tuzlaspor'u 2-1 yenen ve 5 maç sonra galibiyetle tanışan Altınordu kritik virajlarda kaderini belirleyecek. İzmir temsilcisi gelecek iki haftada hem zirve hem de kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler öncelikle cuma günü zorlu randevuda 17 maçtır kaybetmeyen lig lideri Samsunspor karşısına çıkacak. Ardından ise kendisi gibi kümede kalmanın yollarını arayan Denizlispor'la Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. SERİYİ TEKRARLAMAK İSTİYOR

Altınordu, ilk yarıda evinde ağırladığı Samsunspor'u 2-1'le geçerken, deplasmanda da Denizli ekibini aynı skorla yenmeyi başarmıştı. İzmir temsilcisi ilk yarıda imza attığı 3 maçlık galibiyet serisini de bu üç rakibine karşı elde etmişti. Aynı seriyi tekrarlamak isteyen Altınordu, ilk devrede Tuzlaspor, Samsunspor ve Denizlispor'u art arda yenmeyi başarmıştı.



BERKE ÖZBAY

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