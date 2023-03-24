Altınordu lider Samsun önünde

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta 1-0 geriye düştüğü Tuzlaspor maçını 2-1 kazanarak moral bulan Altınordu bugün deplasmanda lider Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak 28. hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Deprem nedeniyle çekilen takımlar sonrası 4 yerine 2 ekibin küme düşeceği ligde 20 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan İzmir temsilcisi, lider Samsunspor'un 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmeyi hedefliyor.



EROĞLU'NA KONUK

Altınordu'nun başında 10 yıl görev alıp geçen sezon sonunda kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor, son 4 maçını gol yemeden, 9 gol atarak kazandı. Altınordu'da cezası süren Erdem forma giyemeyecek. Bu arada Erdem Gökçe, Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna çağrıldı.

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