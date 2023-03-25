Altınordu direnemedi

İkinci yarıya iki ekip de hızlı başladı. Orta sahada kazanılan topta atılan ara pasında Fofana topla buluştu ve Tanque'nin önüne attı. Brezilyalı forvet topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 49'da sol kanatta yapılan paslaşmayla Altınordu'da Şeref bir anda savunmanın arkasına sarktı. Ahmet İlhan'ın içeride bomboş beklediği pozisyonda Şeref pası atmakta gecikince savunma araya girdi. 59'da Samsunspor'da Osman'ın getirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Tanque'nin şutunda savunma araya girdi ve topu kornere attı. 64'üncü dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Ali Emre'den döndü. Seken topu takip eden Tanque, Erdi'nin müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı 66'ncı dakikada Tanque gole çevirdi: 1-0.



ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI

Golden sonra Altınordu biraz daha risk aldı. Beraberlik golünü arayan İzmir ekibinde Recep Aydın ve Ahmet Dereli oyuna dahil oldu. Ev sahibi ise bu dakikadan sonra oyunu soğutmaya çalıştı. 85'inci dakikada Altınordu atağında içeriye yapılan ortada Ahmet İlhan kalecinin yaptığı müdahaleyle yerde kaldı ancak hakem devam dedi. 87'de gelişen Samsunspor atağında Ahmet Sağat ceza sahası içinde topla buluştu. Ahmet'in sola çekip yerden yaptığı vuruşta top yandan auta gitti. 88'de Samsunspor tehlikeli geldi. Sol tarafta topla buluşan Ahmet Sağat bu kez daha düzgün bir vuruş yaptı ancak top direğe çarpıp auta gitti. 89'da sağ kanattan gelişen atakta seken topta Soner bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruş yapan Soner, takımını rahatlatan golü attı: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Altınordu İzmir'e puansız döndü.



'PENALTI UCUZDU'

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, maç berabere giderken verilen penaltıya tepki gösterdi. Gol yiyene kadar çok fazla pozisyon vermediklerini belirten Özer, "Bu maçta aleyhimize verilen penaltının ucuz bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Arda Kardeşler, oyuncumuzun rakibini ittiğini söyledi. Saygı duyuyoruz ama bu bizim için kırılma anıydı. Bundan sonraki maçlara bakacağız" diye konuştu.

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