SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulma mücadelesi veren ve geçen hafta aldığı Tuzlaspor galibiyetiyle umutlanan Altınordu, devamını getiremedi. Kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisinde geçen hafta göreve Tuzla zaferiyle başlayan teknik direktör Hasan Özer, ikinci maçında yenilgiyle tanıştı. Konuk olduğu lider Yılport Samsunspor'a 2-0 kaybeden İzmir temsilcisi, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 5. mağlubiyetini aldı. Kırmızı-lacivertliler bu süreçte Gençlerbirliği ve Tuzlaspor'u evinde 2-1'lik skorlarla geçerken, Boluspor ile de 1-1 berabere kaldı ve hanesine sadece 7 puan yazdırabildi. İzmir temsilcisi, Karadeniz ekibine karşı sahadan puansız ayrılarak art arda 8. deplasman mağlubiyetini aldı. Bu süreçte Eyüpspor, Adanaspor, Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Pendikspor, Keçiörengücü ve son olarak Samsun'a diş geçiremeyen kırmızı-lacivertliler, deplasmanda sergilediği performansla da dibe demir atmış durumda. Öte yandan Altınordu'da kritik Denizlispor karşılaşması öncesi stoper Erdi ile orta saha oyuncusu Emirhan sarı kart cezalısı durumuna düştü.

ÖZER: BU LİGDE KALMAK İSTİYORUZ

ŞAMPİYONLUK mücadelesi veren Samsunspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, "Aleyhimize verilen penaltı, ucuz bir penaltıydı" dedi. Penaltı golünün kırılma anı olduğunu, bu golden sonra risk aldıklarını belirten teknik patron Özer, "Oyunun sonunda çift forvete dönünce rakibe birkaç pozisyon verdik. Mağlup olduk, üzgünüz. Salı günü Denizlispor'la çok önemli bir maçımız var. O maçı kazanıp tehlike hattından uzaklaşmak ve bu ligde kalmak istiyoruz" diye konuştu.