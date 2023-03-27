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Haberler Altınordu Altınordu en kritik virajda

Altınordu en kritik virajda

Ateş hattına demir atan İzmir ekibi düşme potasındaki rakibi Denizlispor karşısına mutlak 3 puan için çıkacak.

27.3.2023

Altınordu en kritik virajda
Spor Toto 1. Lig'de ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan Altınordu, evinde Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda lider Samsunspor'a 2-0 yenilerek tehlikeli bölgeyle bağını koparamadı. Kırmızı-lacivertliler yarın evinde Denizlispor karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. Deprem felaketi sonrası Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon 4 yerine 2 takımın ligden düşeceğini açıklarken, düşme hattındaki Denizlispor'un 3 puan önünde yer alan 20 puanlı İzmir temsilcisi, rakibiyle yarın arasındaki puan farkını açmak için mücadele edecek.

ZORUNLU ROTASYON KAPIDA
İzmir ekibinin teknik direktörü Hasan Özer, Samsunspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de de zorunlu değişime gidecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Erdi'nin yokluğunda savunmada Yusuf Yalçın'ın oynaması, cezalı Emirhan'ın yokluğunda orta sahada Recep'in görev alması bekleniyor. Altınordu'da sakatlığı bulunan stoper Selim forma giyemeyecek. Ümit Milli Takım'a çağrılan ve 2 maçlık cezasını tamamlayan sağ bek oyuncusu Erdem'in yarınki Denizlispor maçına yetişeceği öğrenildi.

DOĞANCAN BİNGÖL

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