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Haberler Altınordu İzmir’de kritik randevu

İzmir’de kritik randevu

Sancılı günler geçiren Altınordu ve Denizlispor Doğanlar Stadı’nda 17.00’de karşı karşıya gelecek 20 puana sahip kırmızı-lacivertliler ile 17 puanlı Horoz’un zorlu mücadelesinde kaybeden yanacak.

28.3.2023

İzmir’de kritik randevu
Spor Toto 1. Lig'de sıkıntılı bir süreç geçiren Altınordu ve Denizlispor bugün Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. İzmir Doğanlar Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Kritik mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta lider Samsunspor'a 2-0 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan ev sahibi Altınordu ve son 5 maçından sadece 1 puan alabilen Denizlispor, ligdeki konumları itibariyle bugün mutlak kazanmak için sahada olacak. İki Ege ekibi mücadelesi sezon sonunda iki takımın düşeceği ligde büyük ölçüde düşme potasını da yeniden şekillendirecek.

PAROLA MUTLAK 3 PUAN
Ligde 20 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde 16. sırada yer alan İzmir temsilcisi lacivert- beyazlılar, kazanıp bir an önce düşme potasından kurtulmanın hesabını yapıyor. 17 puanla 18. sırada konumlanan konuk Denizlispor ise rakibiyle puanları eşitleyip, kümede kalma yarışında umut tazelemenin peşinde. Altınordu yönetimi karşılaşmanın biletlerini VIP 200, numaralı 50, misafir tribün için de 40 liradan satışa sundu.



ALTINORDU'DA ÜÇ EKSİK
Alt sıralardan bir türlü kurtulamayan ve bugünkü Ege derbisini çıkış olarak gören Altınordu'da üç eksik bulunuyor. Kırmızı-lacivertli ekipte, kart cezalısı cezalı Erdi ve Emirhan ile sakatlığı bulunan Selim, Horoz'a karşı forma giyemeyecek. Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer'in, derbi maçta eksikler nedeniyle kadroda mecburi rotasyona gitmesi bekleniyor. Denizlispor'da da sakatlığı süren Emre Sağlık ve üst baldırda zorlamaya bağlı ağrısı olan Özer Özdemir kritik maçın kadrosuna alınmadı.

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