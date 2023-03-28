İzmir’de kritik randevu

Spor Toto 1. Lig'de sıkıntılı bir süreç geçiren Altınordu ve Denizlispor bugün Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. İzmir Doğanlar Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Kritik mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta lider Samsunspor'a 2-0 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan ev sahibi Altınordu ve son 5 maçından sadece 1 puan alabilen Denizlispor, ligdeki konumları itibariyle bugün mutlak kazanmak için sahada olacak. İki Ege ekibi mücadelesi sezon sonunda iki takımın düşeceği ligde büyük ölçüde düşme potasını da yeniden şekillendirecek.Ligde 20 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde 16. sırada yer alan İzmir temsilcisi lacivert- beyazlılar, kazanıp bir an önce düşme potasından kurtulmanın hesabını yapıyor. 17 puanla 18. sırada konumlanan konuk Denizlispor ise rakibiyle puanları eşitleyip, kümede kalma yarışında umut tazelemenin peşinde. Altınordu yönetimi karşılaşmanın biletlerini VIP 200, numaralı 50, misafir tribün için de 40 liradan satışa sundu.Alt sıralardan bir türlü kurtulamayan ve bugünkü Ege derbisini çıkış olarak gören Altınordu'da üç eksik bulunuyor. Kırmızı-lacivertli ekipte, kart cezalısı cezalı Erdi ve Emirhan ile sakatlığı bulunan Selim, Horoz'a karşı forma giyemeyecek. Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer'in, derbi maçta eksikler nedeniyle kadroda mecburi rotasyona gitmesi bekleniyor. Denizlispor'da da sakatlığı süren Emre Sağlık ve üst baldırda zorlamaya bağlı ağrısı olan Özer Özdemir kritik maçın kadrosuna alınmadı.