Kurtuluş aşkıyla

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma yolunda sezonun en kritik maçı olarak gösterilen Denizlispor karşılaşmasını evinde 5-2 kazanmayı başaran Altınordu, çok önemli bir virajı kayıpsız döndü. Rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen üstünlüğü yakalayan İzmir temsilcisi, gol şov yapıp çok değerli 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-lacivertliler, Adanaspor'dan hükmen galibiyetle 3 puan alan düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 2 puan, Denizlispor'un da 5 puan üzerine çıktı. Altınordu, hafta sonu yine deprem nedeniyle lige devam edemeyen Yeni Malatyaspor'la oynaması gereken maçtan oynamadan 3 puanı hanesine yazdırıp rakipleriyle puan farkını açma fırsatını yakalayacak.



BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Altınordu, Denizli zaferiyle teknik patron Hasan Özer'le çıktığı üçüncü maçında 2. galibiyetini elde etti. Maçın bitiş düdüğü ile Altınordulu futbolcular önce saha içinde sonra da soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular soyunma odasında galibiyeti büyük coşku ile kutlarken; en kısa sürede ligin alt sıralarından kurtulmak için birbirlerine söz verdi.



ÖZER: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Kümede kalma umutlarını artıran Altınordu'da teknik direktör Hasan Özer daha iyi duruma geleceklerini ifade etti. Özer, "İki takımın ligde bulunduğu konumdan dolayı zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuna iyi başlamadık, hatalar yaptık. Çok erkenden kontratak pozisyonları verdik. Ardından da kalemizde golü gördük. Daha sonra toparlanma ve öne geçme sürecimiz başladı. Denizlispor'un kırılgan bir yapısının olduğunu biliyorduk. Bizim maçımızda da bunu gördük. İkinci yarıda daha iyi oynamaya başladık. Eksikleri tespit edip daha iyi hale gelmeye çalışacağız" dedi.



ALİ ÖZGÜN'E EKSTRA DOPİNG

Maçtan önce Metehan Mimaroğlu ve Ali Özgün ile özel bir görüşme yaptığını belirten Hasan Özer, Metehan Mimaroğlu'na, 'Maçın mimarı olacaksın' demiştim, o da bugün yaptığı 3 asistle maçın mimarı oldu. Ali Özgün'ün ailesi Almanya'da yaşıyor. Ona da maçtan önce, 'Bir gol, sana bir gün izin var' demiştim. O da çok iyi oynadı ve üç gol birden attı. Ona bir gün ekstradan izin verdim. Almanya'da ailesi ile vakit geçirecek" diye konuştu.



FUTBOLCULARA ÜÇ GÜN İZİN

Denizlispor galibiyetinin ardından hafta sonunu bay takım olarak maç yapmadan geçecek Altınordu'da futbolculara 3 gün izin verildi. Cumartesi günü tesislerde tekrar toplanacak olan İzmir ekibi, gelecek hafta Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.



BERKE ÖZBAY

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