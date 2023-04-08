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Haberler Altınordu Altınordu’nun konuğu Eyüp

Altınordu’nun konuğu Eyüp

8.4.2023

Gazete

Altınordu’nun konuğu Eyüp
Spor Toto 1. Lig'de teknik direktörlük görevini Hasan Özer devraldıktan sonra oynadığı 3 maçın 2'sini kazanıp, deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan da geçen hafta hükmen aldığı 3 puanla düşme hattından uzaklaşan Altınordu, bugün Eyüpspor'u konuk edecek. Doğanlar Stadı'ndaki Murat Erdoğan'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Ligde 26 puanı bulunan Altınordu, 21 puanla düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin Yeni Malatyaspor'la oynaması gereken maçtan hükmen 3 puan alarak 24 puana ulaşacağı haftada kazanıp rakibiyle arasındaki farkı korumak istiyor.
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