Futbol bayramı

İzmir'in son yıllarda yetiştirici kimliğiyle öne çıkan asırlık kulübü Altınordu'nun 2013'ten beri geleneksel olarak düzenlediği U12 İzmir Cup, görkemli bir açılışa sahne oldu. Toplam 20 ülkeden, 41'i yabancı 72 kulübün 12 yaş altı futbol takımlarını bir araya getirerek uluslararası anlamda en büyük U12 turnuvası olan geleneksel organizasyonun Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, federasyon yetkilileri, kulüp temsilcileri, sporcular, sanatçılar ve aileler katıldı.Açılışda bir de konuşma yapan Özkan, "U12 İzmir Cup benim hayatımın en önemli günlerinden bir tanesi. Adeta coşkuyu yaşıyoruz. Bu sadece Altınordu'nun turnuvası değil İzmir'in turnuvası. O kadar güzel görüntüler var ki burada. Güney Afrika'dan gelen kıvırcık saçlı çocuklar var. İsveç'ten gelen sarışın mavi gözlü çocuklarımız var. Büyük coşku yaşıyoruz" dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger se Altınordu'nun sporcu fabrikası olduğunu dile getirerek gururlu bir gün yaşadığını söyledi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılıştaki konuşmasına Türk sporu ve futbolu için çok değerli bir organizasyonda olduklarını ifade edere başladı. Kasapoğlu, "Altınordu ülkemizde sporcu yetiştirmeye yönelik çok stratejik adımlar atan kulüplerin en başında. Çocukların Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Gerçekten iftihar ettiğimiz, bakanlık olarak paydaşı olmaktan gurur duyduğumuz bir organizasyondayız. Türk futbolunun kısır tartışmaları, rutini bir tarafa bırakması lazım." dedi.U12 İzmir Cup'un ülke futbolu için çok önemli olduğunu belirten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu: "100'üncü yıl etkinliklerimiz kapsamında bu turnuva bizim için çok önemli. Bu organizasyon dünyada tanınır hale geldi. Tüm dünyada sinerji ve farkındalık yaratmış durumda. Şampiyona adeta festival havasında başladı. Futbolumuzda kalıcı başarılar ede etmek istiyoruz. Futbol akademi projelerini hayata geçirdik. Akademilerde faaliyetleri 6 yaşından 19 yaşına kadar eğitim verecek şekle getirmek istiyoruz."Organizasyonu birçok ünlü isim yerinden takip ediyor. Aralık ayında futbol takımı kuran ünlü oyuncu, senarist ve tiyatrocu Yılmaz Erdoğan, Okay Karacan, Uğur Karakullukçu, A Spor yorumcusu Taner Karaman, U19 Milli Takım Antrenörü olan Sabri Sarıoğlu, Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde çalışan Semih Şentürk ve gibi isimler turnuvanın ilk gününde yerlerini aldılar. Lukas Podolski, Cevad Prekazi gibi isimlerin ise katılımları bekleniyor.