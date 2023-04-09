Altınordu gülemedi

1. Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu, sahasında Eyüpspor'a yenildi. 5'inci dakikada Eyüp atağında Halil'in ortasında karambol yaşandı. Üst direkten dönen topu savunma uzaklaştırmak isterken kaleci Ali Emre'nin müdahalesi ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olduğu belirlenerek gol geçersiz sayıldı. 27'de Ömer'in ortasında top Alperen'in eline çarptı.

Yapılan VAR incelemesinden sonra penaltı kararı verildi. Topun başına gelen Uğur, penaltıyı gole çevirdi. 39'da Altınordu atağında sol taraftan yapılan tehlikeli ortayı kaleci Harun tokatladı. Ceza sahası içine düşen topta ev sahibi ekip oyuncuları kontrolü sağlayamadı. 45+4'te ceza sahası önünde topla buluşan Emirhan, etkili bir şut çekti. Yerden seken top, direğe çarpıp auta gitti.

DİREKLERİ GEÇEMEDİLER

İkinci yarıya Altınordu daha istekli başladı ancak golü kalesinde gördü. 54'te Halil'in pasında topu alan Cenk Ahmet, soluna çekip sert vuruşla kaleci Ali Emre'nin üstünden topu ağlarla buluşturdu. 62'de Altınordu yine gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topu iyi sürükleyen Metehan'ın ortasında Ahmet'in yerden şutu direkten geri geldi. 64'te ise sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Emirhan'ın kafa vuruşu direğe çarparak auta gitti. 77'de sol taraftan Emircan topu iyi getirdi. Yerden sert yapılan ortaya arka direkte dokunan Metehan farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altınordu sahadan mağlup ayrıldı.

MİNİ YORUM/ Berke ÖZBAY

KAYBEDECEK OYUN OYNAMADI

SON haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçen Altınordu, dün zirve mücadelesi veren Eyüpspor karşısında oyuna iyi başladı. Topun hakimiyetini eline alan ve pas oyunuyla rakibinin planlarını uygulamasını engellemeyi başaran İzmir temsilcisinin hakem penaltı noktasını gösterene dek keyfi yerindeydi. Kalesinde golü gördükten sonra da yine rakibinin üstüne gitme denemelerini sürdüren kırmızılacivertliler güçlü rakibine karşı alt sıralarda yer alan bir takım görüntüsü vermedi. Altınordu'nun en büyük sorunu dün hücumda üretkenlikti. Teknik direktör Hasan Özer'in en yetenekli hücumcusu Emircan'ı yedek bekletmemesi gerekirdi. Recep'i ortaya monte eden genç teknik adam savunma anlamında doğru tercih yapsa da kırmızı-lacivertlileri hücumda eksik bıraktı. Nitekim gerek Altınordu'nun golünde gerekse de atak varyasyonlarında oyuna sonradan dahil olan Emircan'ın yaptığı iş ortada... Her şeye rağmen kırmızı-lacivertliler kaybetse de, kaybedilecek bir oyun oynamadı. Son haftalardaki çıkışını dün skora yansıtamasa da, oyun anlamında olumlu sinyaller vermeyi sürdürdü.