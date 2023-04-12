Kritik dönemeçte

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesini sürdüren Altınordu'yu kalan 7 haftada zorlu maçlar bekliyor. 26 puanla düşme potasındaki G.Birliği'nin sadece 2 puan üzerinde yer alan İzmir ekibi, bu süreçte üç derbiye çıkarken, sert rakiplerle de karşı karşıya gelecek. Kritik viraja yarın İzmir derbisinde Altay'ın konuğu olarak başlayacak olan kırmızı-lacivertliler, ardından 33. haftayı deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'dan maç yapmadan alacağı 3 puanla kapatacak.



ART ARDA 2 DERBİ

İzmir temsilcisi sonrasında ise art arda iki Ege derbisine birden çıkacak. Altınordu, önce Play-Off savaşı veren Manisa FK'ya deplasmanda diş geçirmeye çalışacak, sonrasında ise ilk 8 içindeki Bodrumspor'a konuk olacak. Ligin son üç haftasında ise Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Çaykur Rizespor müsabakalarında ter dökecek olan kırmızı-lacivertliler zorlu mücadelelerde adeta kendi kaderini çizecek. Altınordu'nun bu süreçte alacağı sonuçlar ligdeki geleceğini belirlerken, Play-Off hattını da şekillendirecek.



KIRMIZI-LACİVERTLİLERİN DERBİ KARNESİ ÇOK ZAYIF

Ligde yarın önemli rakiplerinden Altay'la İzmir derbisine çıkacak olan Altınordu, bu sezon derbilerde adeta yokları oynadı. Şu ana kadar Göztepe ile iki, Altay'la da bir kez karşı karşıya gelen kırmızı-lacivertliler rakiplerinden puan alamazken, gol dahi atamadı. İlk olarak Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin karşısına çıkan Altınordu, müsabakayı 1-0 kaybetti. Ligin 13. haftasında da konuk ettiği Altay'a 2-0 yenilmekten kurtulamayan Altınordu, ikinci yarıda yine evinde Göztepe maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



BERKE ÖZBAY

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