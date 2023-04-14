Derbi Altınordu’nun

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftada alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği derbide Altınordu, ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan Altay'ı uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. 26. dakikada Metehan Mimaroğlu, dar açıdan sert vurdu, kaleci Eren'in çeldiği topu Altay defansı uzaklaştırdı. 32'de Metehan Mimaroğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı, Eren gol izni vermedi. 46'da Emircan, çalımlarla iki rakibinin arasından sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeye yolladı: 0-1. 54'te Paixao'nun ortasında arka direkte Naderi kafayla topu filelere yolladı: 1-1. 84'te Ali Özgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkte patladı. 87'de Emirhan'ın ortasında Volkan kafayı vurdu, Eren çizgi üzerinden topu çeldi. 90+7'de Emirhan'ın ara pasında Ali Özgün'ün vuruşunda savunmanın çıkardığı topu Ahmet Dereli tamamlamak istedi. Bir kez daha Altay defansından dönen topu Ali Özgün kalabalığın arasından ağlara yolladı: 1-2. Altınordu derbiyi 2-1 kazandı.Altınordu'nun ilk golünden sonra iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Maçın 46. dakikasında Altınordu'nun golünü atan Emircan, takım arkadaşlarıyla sevinirken Altaylı oyuncular ile kırmızı-lacivertli oyuncular arasında arbede yaşandı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Zeki Yıldırım, Metehan Mimaroğlu'na yumruk attı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Kutluhan Bilgiç Altay'dan Zeki Yıldırım'a (8) kırmızı, Altınordu'dan Emirhan Aydoğan'a (16) sarı kart gösterdi.Altay'ın İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk ettiği mücadelede iki takım teknik direktörü de kadrolarında 2'şer değişiklik yaptı. Ev sahibi siyah-beyazlıların genç çalıştırıcısı Tuna Üzümcü zorunlu değişikliklerle kart cezalıları Salih'in yerine Onur Efe'ye, Eren'in yerine ise Efe Sarıkaya'ya ilk 11'de görev verdi. Altay'da Ozan sakatlığı sürdüğü için kadroda yer almazken, Björkander yedek soyundu. Kırmızılacivertlilerin teknik direktörü Hasan Özer ise Ahmet İlhan'ın yerine Emircan'ı, Ali Özgün'ün yerine ise Hüsamettin'i oynattı.Siyah-beyazlı İzmir temsilcisinde sakatlık şoku yaşandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan stoper Sefa ise 51'te sakatlanarak kenara gelirken, sakatlığını yeni atlatan Björkander oyuna girdi.İzmir derbisinde Altay taraftarları cezalarının sürmesi nedeniyle yine sattaki yerlerini alamazken, Altınordu taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı. Kırmızı-lacivertli yaklaşık 300 taraftar Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümdeki yerlerini alırken mücadele boyunca takımlarına tam destek verdi.Dün İzmir derbisinde karşı karşıya gelen ve acil puana ihtiyacı olan İzmir'in iki köklü ekibi, sahadaki mücadeleleriyle galibiyeti ne kadar istediklerini yansıttılar. Maça iyi başlayan Altınordu, birçok pozisyon yakaladı ancak değerlendiremedi . Bunda Altay'ın oyunu geride kabul etmesi de etkili oldu. Zaman zaman siyah-beyazlılar da duran toplarda etkili olmaya çalıştı, bir topları direkten döndü. Emircan'ın golü, Zeki'nin kırmızısından sonra ise başa baş geçen maç gittikçe Altınordu'nun eline geçti. Bu dakikadan sonra savunmayı düşünen Altay, beklenmedik anda golü buldu, umutlandı. Ancak son dakikada tecrübeli golcü Ali Özgün'ün golüne engel olamayan Altay adeta yıkıldı. Gençlerbirliği'nin kazandığı hafta ise Altınordu'ya gurbette bayram geldi.İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Altınordu alt sıralardan kurtulmak için İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. İzmir takımlarının kaderinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi vardır. Camiaları tanıyanlar bilir. Birbirlerine üstünlük kurmak için ellerinden geleni yaptılar ama Altay'ın gördüğü kırmızı kart oyundan düşmesine neden oldu. Eksiklik nedeniyle Altay kalesine hapsoldu ve mücadeleden koptu. Hala ilk 11'de neden başlamadığını anlamadığım Ali Özgün, 62'de sonra oyunun seyrini bambaşka bir hale getirdi. Her hareketi gol kokan Özgün, yine beklenmedik bir anda fileleri havalandırdı ve Altınordu'ya galibiyeti getiren golü getirdi. Bu sonuçla Altınordu nefeslenirken Altay ise korkulu rüyaya görmeye bir süre daha devam edecek.