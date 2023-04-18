Altınordu’nun zorlu fikstürü

1. Lig'deki derbide Altay'ı 2-1 yendikten sonra 33. haftayı Adanaspor'u 3-0 hükmen mağlup ederek tamamlayan Altınordu, kümede kalma hedefiyle çıkacağı son 5 maçında birbirinden zorlu sınavlar verecek. İzmir ekibi bu periyotta 1'i ilk 2, 3'ü Play-Off, 1'i de ligde tutunma mücadelesi veren 5 rakibiyle karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler, sırasıyla ilk 7'nin 4 puan gerisindeki Manisa FK (D) ve 5 puan gerisindeki Bandırma'yla karşılaştıktan sonra Play-Off potasındaki Bodrum'a konuk olacak. Bir sonraki hafta lige tutunma savaşı veren Erzurum'u ağırlayacak Altınordu, sezonu ilk 2'den direkt Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Rize deplasmanında bitirecek.

DİĞER