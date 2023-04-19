Altınordu’da Sami U-19’da fark yarattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da kadro dışı kalan Sami Satılmış, U-19 takımının yeni kozu oldu. Kırmızı- lacivertli ekipte 1 ay önce altyapıdan yetişen Muzaffer (21), Furkan (20), Yusuf Can (21) ve Rahmi Salih (20) ile birlikte A takım kadrosundan çıkarılan 5 futbolcudan biri olan 18 yaşındaki Sami, U-19 Elit A Ligi'nde Play-Off oynayan kırmızılacivertli gençlere katıldı. Altınordu U-19 takımı son 16 turunda Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finalde Trabzonspor'la eşleşirken, oyuna 60. dakikada giren Sami, 70. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi. U-19 Milli Takımı'nda da oynayan Sami'nin önemli maçlar ve mevkisel ihtiyaçtan dolayı kadroya alındığı, Trabzonspor karşısında da forma giyeceği bildirildi. Diğer 4 genç oyuncusu ise antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor.

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