Yeni gözde Emircan

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmanın mücadelesini veren Altınordu'da Emircan Gürlük parlıyor. 2019'da Galatasaray alt yapısından kırmızı-lacivertlilerin alt yapı takımına transfer olan Emircan, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Burak İnce, Enis Destan gibi isimleri çıkaran ve gerek Türkiye gerekse de Avrupa ekiplerine göndermeyi başaran ve "Fubolcu Fabrikası" olarak nitelenen İzmir temsilcisinin son gözdesi oldu. İki sezondur A takımda düzenli olarak forma şansı bulan genç yıldızın, sergilediği performansla Türkiye ve Avrupa ekiplerinin radarına girdiği öğrenildi. Özellikle bu sezon takımının hücumdaki etkinliğini artırmayı başaran genç hücumcuya, yurt içinden Alanyaspor'un; Almanya'dan Burak İnce'nin formasını giydiği Arminia Bielefeld ile Stuttgart'ın ilgisinin olduğu belirtildi.



6 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon lig ve kupada toplam 26 karşılaşmada forma giyen Emircan, zor günler geçiren takımının oldukça kritik puanlar almasında önemli rol oynadı. Genç yıldız bu süreçte rakip ağları 4 kez havalandırmayı başarırken, 2 golün de pasını vererek 6 kez skor katkısı verdi. Altınordu'yla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emircan'ın bonservis bedeli Alman "transfermarkt" sitesinin verilerine göre 350 bin Euro olarak belirlenirken, kırmızı-lacivertli yönetimin en az 1.5 milyon Euro gelir sağlamayı düşündüğü kaydedildi.



BİRÇOK BÖLGEDE FORMA GİYİYOR

İzmir temsilcisinin genç yıldızı Emircan takımında joker oyuncu olarak da göze çarpıyor. 19 yaşındaki futbolcu kanatlarda, orta sahanın her bölgesinde ve forvette forma giyebiliyor. Ancak genç ismin en etkili olduğu bölge 3 gol, 2 asistlik performans sergilediği 10 numara bölgesi olarak göze çarpıyor.



KAPTAN İLHAN FORMUNDAN UZAK KALDI

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanmaya başladı. Bu sezon attığı 10 golle İzmir ekibinin en skorer ismi olan tecrübeli sağ kanat oyuncusu, teknik direktör Hasan Özer göreve geldikten sonra şans bulduğu hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Teknik patron Özer, son olarak 2-1 galibiyetle sonuçlanan Altay derbisinde yanında oturttuğu deneyimli öğrencisine görev vermedi.

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