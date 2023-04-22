Altınordu’da Erdem kesik yedi

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Altınordu'da Erdem Gökçe kesik yedi. Devre arasında Eyüpspor'dan kiralanan 19 yaşındaki genç sağ bek, Kerim Alıcı'nın takıma katılmasıyla formayı unuttu. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Gençlerbirliği karşısında oyuna ikinci yarıda giren Erdem, sonraki süreçte oynanan Sakaryaspor (D), Boluspor, Pendikspor (D) ve Göztepe karşılaşmalarına ise ilk 11'de başlamıştı. Görev yaptığı maçlarda beklenen katkıyı vermeyen genç savunmacı, deplasmanda oynanan Keçiörengücü maçında 63. dakikada oyuna dahil olurken, 78'de kırmızı kart görmüştü. İki maç cezalı duruma düşen Erdem Tuzlaspor ve Samsunspor (D) maçlarında kadroda yer almazken, Denizlispor, Eyüpspor, Altay müsabakalarında ise Kerim'den formayı alamadı.



BERKE ÖZBAY

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