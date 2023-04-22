  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’da Erdem kesik yedi

Altınordu’da Erdem kesik yedi

22.4.2023

Gazete

Altınordu’da Erdem kesik yedi
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Altınordu'da Erdem Gökçe kesik yedi. Devre arasında Eyüpspor'dan kiralanan 19 yaşındaki genç sağ bek, Kerim Alıcı'nın takıma katılmasıyla formayı unuttu. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Gençlerbirliği karşısında oyuna ikinci yarıda giren Erdem, sonraki süreçte oynanan Sakaryaspor (D), Boluspor, Pendikspor (D) ve Göztepe karşılaşmalarına ise ilk 11'de başlamıştı. Görev yaptığı maçlarda beklenen katkıyı vermeyen genç savunmacı, deplasmanda oynanan Keçiörengücü maçında 63. dakikada oyuna dahil olurken, 78'de kırmızı kart görmüştü. İki maç cezalı duruma düşen Erdem Tuzlaspor ve Samsunspor (D) maçlarında kadroda yer almazken, Denizlispor, Eyüpspor, Altay müsabakalarında ise Kerim'den formayı alamadı.

BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA