Altınordu’da Alperen formayı kaptı

Spor Toto 1. Lig'de alt basamaklardan kurtularak nefes almanın hesaplarını yapan ve yarın Manisa FK ile kirik bir maça çıkacak olan Altınordu'da genç stoper Alperen Selvi, son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek teknik ekibin gözüne girdi. Sezonun ilk yarısında 2 kupa maçı dışında forma şansı bulamayan 22 yaşındaki stoper, ligdeki son 2 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Kariyerinin ilk 1. Lig karşılaşmasına eski teknik direktör Gökhan Ünal'ın görevde olduğu Keçiörengücü deplasmanında çıkan genç defans oyuncusu, teknik direktör Hasan Özer yönetiminde 3 karşılaşmada görev yaptı. Alperen'in pazartesi günü Manisa FK deplasmanında yine 11'de olması bekleniyor.

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