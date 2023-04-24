Altınordu deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında İzmir ekibi Altınordu deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada gelişen Altınordu atağında Metehan'ın pasına hareketlenen Kerim Alıcı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Altınordu'yu deplasmanda öne geçirdi. 0-1

27. dakikada Manisa FK atağında topu kapan Kerim Alıcı'nın verdiği pasla Ali Özgün meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

44. dakikada gelişen Manisa FK atağında Gakpa'nın kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

47. dakikada Gakpa'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu kaleci Ali Emre'nin kucağında kaldı.

48. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahasının dışından gelen topa sert vuran Gakpa'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

51. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Metahan'ın şutunu kaleci Ömer Kahveci ceza sahası dışına yumrukladı.

54. dakikada gelişen Manisa FK atağında Gakpa'nın pasına hareketlenen Fernandez'in sert şutunu kaleci Ali Emre kornere çeldi.

57. dakikada gelişen Altınordu atağında Alperen'in verdiği pasa hareketlenen Kerem Alıcı'nın şutu Kaleci Ömer Kahveci'de kaldı.

59. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası ceza sahası dış çizgisinde topla buluşan Taha Şahin'in sert şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

65. dakikada Manisa FK atağında Burak Altıparmak'ın Emirhan tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine VAR'a giden hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltı atışını kullanan Gakpa meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 2-2

88. dakikada gelişen Manisa FK atağında Serkan'ın uzak mesafeden şutu kaleci Ali Emre'de kaldı.

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