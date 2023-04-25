Altınordu kaçtı Manisa yakaladı

Spor Toto 1'inci Lig'de Play- Off hattını yakalamaya çalışan Manisa Futbol Kulübü ve alt sıralardan uzaklaşma çabasındaki Altınordu, Ege derbisinde yenişemedi: 2-2. 14. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda Ali Özgün'e çarpan top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 18'de Metehan Mimaroğlu'nun pasında topla buluşan Kerim'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 27'de Manisa savunmasında Metehan'ın hatalı pasında Kerim'in içeri çıkardığı topta Ali Özgün'ün gelişine şutu skoru 2-0'a getirdi. 43'te Tabla'nın pasında Fernandes'in yerden şutunda Ali Emre geçit vermedi.



MANA İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

59'da Prib'in soldan ortasında savunmadan seken topu Muhammet sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2. 65'te Emirhan'ın Burak Altıparmak'a ceza sahası içinde yaptığı harekette yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 68'de topun başına gelen Gakpa'nın vuruşu skora denge getirdi: 2-2. 88'de Serkan'ın orta saha dışından sert şutu Ali Emre'de kaldı. 89'da Kaan'ın soldan ortasında Fernandes'in kafası üst ağlarda kaldı. 90+4'te Emirhan'ın kullandığı kornerde Ahmet İlhan'ın kafası sonrası savunmadan seken top az farkla kornere gitti. 90+5'te Ahmet İlhan'ın ceza sahası dışından şutu direğin yanından az farkla auta çıktı. Karşılaşmada 2-2 sona erdi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Ege derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını zorlu mücadelede yalnız bırakmadı. Manisalı taraftarlar tribünleri boş bırakmazken 7'den 70'e her yaştan futbolsever Mümin Özkasap Stadı'ndaki yerini alarak büyük bir destek verdiler. Konuk ekip Altınordu taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alırken, mücadele boyunca tezahüratlarını sürdürdü.



ALTINORDU'DA SAKATLIK ŞOKU

Kırmızı-lacivertlilerde mücadeleye ilk 11'de başlayan son haftaların formda ismi stoper Alperen Selvi sakatlandı. Genç savunmacı, karşılaşmanın 45. dakikasında yerini sakatlığını yeni atlatan Erdi Dikmen'e bıraktı.



KADROLARA DERBİ AYARI

Ev sahibi Manisa FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, Ege derbisinde konuk ettiği Altınordu mücadelesinde sahaya tek değişiklikle çıktı. Geçen hafta Erzurumspor FK maçında sahaya sürdüğü kadroyu büyük oranda koruyan Koşukavak, sadece Mehmet Uysal'ın yerine Burak Öksüz'ü mücadelenin başlangıç kadrosuna yazdı. Altınordu ise karşılaşmaya üç değişiklikle çıktı. Kırmızı-lacivertlilerin teknik direktörü Hasan Özer, Manisa FK karşısına kadroda ikisi zorunlu üç değişiklikle çıkarken, kart cezalıları Kubilay ve Kürşad'ın yerlerine Selim ve Metehan Yılmaz'a görev verirken, Hüsamettin'in yerine ise Ali Özgün'ü ilk 11'e monte etti.



BERKE ÖZBAY

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